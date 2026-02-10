INICIA EN TAMAULIPAS ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DE PENSIONES PARA ADULTOS MAYORES Y MUJERES BIENESTAR

Tamaulipas. – En seguimiento a la política social impulsada por la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y en coordinación con el Gobierno del Estado que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, la Delegación de Programas para el Bienestar en Tamaulipas inició la primera entrega de tarjetas correspondientes a las nuevas incorporaciones de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y del programa Pensión Mujeres Bienestar.

Luis Lauro Reyes Rodríguez, delegado Federal de Programas para el Bienestar en la entidad, señaló que realizan una jornada de trabajo para la entrega de tarjetas a través de las ocho regiones del estado, con el objetivo de garantizar una distribución ordenada y oportuna de los apoyos.

Puntualizó que durante el mes de diciembre se incorporaron un total de 14,489 derechohabientes, de los cuales 7,045 corresponden al programa Pensión Mujeres Bienestar y 7,444 a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Los montos de apoyo son de $3,100 pesos bimestrales para el programa Mujeres Bienestar y $6,400 pesos bimestrales para Personas Adultas Mayores.

De manera anual, estos programas representan una derrama económica aproximada de $1,725,429,000 pesos para el Programa Pensión Mujeres Bienestar y de $15,287,462,400 pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que contribuye significativamente al bienestar y la economía de las familias tamaulipecas.

Asimismo, el delegado federal, Luis Lauro Reyes Rodríguez, señaló que en las ocho regiones llevarán a cabo jornadas de capacitación dirigidas a todas y todos los Servidores de la Salud, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y mejorar la atención a la población beneficiaria de los Programas para el Bienestar.