VERDADERA LUCHA COOPERATIVISTA JOEL DE LA ROSA GONZÁLEZ LEGADO DE UNIDAD Y MADUREZ POLÍTICA CON RESULTADOS POSITIVOS 

A 35 años de la fraudulenta quiebra del ingenio Mante Bufet Jurídico y representante cooperativista priorizan el trabajo profesional e ignoran provocaciones externas.

ALFREDO GARCIA BECERRA

En una muestra de fidelidad inquebrantable al proyecto fundado por su guía moral, Joel de la Rosa González, hace 35 años, el grupo que lleva su nombre reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia para la familia cooperativista afectada por la fraudulenta quiebra del Ingenio Mante. Durante su asamblea quincenal informativa, celebrada este domingo, los miembros exaltaron el legado de unidad y los principios fundamentales de su lucha, valores que, según expresaron, los han fortalecido y conducido a resultados favorables.

La asamblea inició con un minuto de silencio en memoria de León Jawey Ferrer, socio sucesor del ejido 16 de septiembre, en un gesto de solidaridad ante el duelo de sus agremiados.

Fernando Ambriz García, presidente del consejo directivo, destacó los valores de perseverancia, lealtad y fe, heredados por Joel de la Rosa González QEPD, como pilares fundamentales de esta lucha cooperativista. Subrayó la importancia de mantener una actitud positiva frente a las adversidades, recordando que “nada que valga la pena es fácil de conseguir, lo excelente implica esfuerzo sin importar cuanto tarde insistiendo hasta conseguirlo.” Enfatizó que la paciencia ha sido un aliado esencial en este camino, y que las dificultades enfrentadas les han brindado valiosas lecciones. Con un mensaje de esperanza, Ambriz García afirmó: “Si Dios puso un sueño en nuestros corazones también nos puso la fuerza para lograrlo. Lo que viene es tan bueno, que vamos a entender porque el proceso fue tan duro.”

Jorge Joel de la Rosa Ramírez, junto con el equipo legal que los representa, proporcionaron información relevante a los miembros, quienes les reafirmaron su apoyo y respaldo al reconocer la trascendencia de los logros alcanzados.

De la Rosa Ramírez resaltó la lealtad, unidad y compromiso demostrados en el respaldo al proyecto de lucha trazado por su guía moral, Joel de la Rosa González. Agradeció la participación constante de los miembros, a pesar de las dificultades, y aseguró que, gracias a su fe, “Dios les va a recompensar, lo que viene es una gran bendición, es de ustedes y de nadie más.”

La conducción de esta lucha, caracterizada por su madurez política, inteligencia y sabiduría, ha priorizado el trabajo profesional y ha ignorado provocaciones externas. Esta estrategia, según se manifestó, ha permitido alcanzar los excelentes resultados que hoy se celebran y reconocen.