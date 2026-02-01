TODO UN ÉXITO LA FERIA DE ADOPCIÓN “ADOPTAFEST” EN ALTAMIRA

*Actividad impulsada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Bienestar Animal

ALTAMIRA, TAM., 01 Febrero 2026.- Con una gran respuesta por parte de la ciudadanía, se llevó a cabo con éxito la Feria de Adopción “ADOPTAFEST”, evento encabezado por el alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, y promovido a través de la Dirección de Bienestar Animal.

La actividad tuvo lugar en la Plaza Constitución, donde decenas de familias acudieron para brindar una segunda oportunidad a perros en situación de abandono, logrando que varios de ellos encontraran un nuevo hogar en un ambiente de responsabilidad y amor.

Durante el evento, se destacó el compromiso del Gobierno de Altamira con el bienestar animal y la promoción de una cultura de adopción responsable. Asimismo, se reconoció la participación solidaria de diversos negocios locales, quienes con su generosidad contribuyeron al éxito de esta jornada.

De igual manera, se agradeció la valiosa aportación de la regidora Lic. Ana Delia Zaleta, quien realizó la donación de alimento para perro, además de las personas y organizaciones que entregaron obsequios especiales a los perritos que fueron adoptados.

El Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de seguir impulsando acciones que fomenten el cuidado, la protección y el respeto hacia los animales, fortaleciendo al mismo tiempo la participación ciudadana en causas sociales que hacen la diferencia.