LEYENDAS DE LAS CHIVAS ESTARÁN EN GONZÁLEZ: ANUNCIA GOBIERNO MUNICIPAL

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tamaulipas. – En una iniciativa sin precedentes que busca impulsar el turismo, el desarrollo económico y el fomento deportivo en el municipio, el Gobierno de González, bajo la dirección del Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, ha logrado concretar la visita de las Leyendas de las Chivas Rayadas del Guadalajara para un encuentro de fútbol de primer nivel.

El evento, que se enmarca como una acción clave para destacar, se llevará a cabo el próximo viernes 6 de septiembre a las 5:00 PM en el Polideportivo Los Naranjales. Los asistentes podrán disfrutar de un partido gratuito entre los ex-jugadores del Club Deportivo Guadalajara y un equipo conformado por las Leyendas de González.

Esta jornada deportiva no solo es una celebración para los aficionados al fútbol, sino que también representa una importante plataforma de promoción turística. Se espera que la presencia de figuras emblemáticas del balompié nacional atraiga a la población y también a visitantes de municipios vecinos, dinamizando la economía local.

Bajo la dirección del Alcalde Miguel Zúñiga, el Gobierno Municipal se ha propuesto posicionar a González como un referente deportivo en la región, no solo con el reciente anuncio de un campo de futbol con empastado tipo estadio, sino también en el desarrollo de actividades que fomenten la convivencia familiar y el esparcimiento, con presencia de íconos del futbol mexicano.

Para maximizar el impacto económico del evento, se ha extendido una invitación a los comerciantes locales para que participen activamente. Quienes deseen ofrecer sus productos y servicios durante el encuentro, deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo para el registro y la organización logística.

El espectáculo contará con la participación de destacadas figuras del club tapatío, incluyendo a Sergio Rodríguez, Joel Sánchez, Camilo Romero, Gustavo “Gusano” Nápoles, Gaucho Ávila, Amaury Ponce, Omar Esparza, Aris Hernández, Ramón Morales, Héctor Reynoso, Venado Medina y Avión Calderón.

Cuarto Poder de Tamaulipas/