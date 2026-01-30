ANUNCIA GOBIERNO DE EL MANTE PRÓRROGA PARA LIBERACIÓN DE CARTILLA MILITAR

Jóvenes de la Clase 2007 y remisos podrán entregar su documentación durante los fines de semana de febrero en la Junta Municipal de Reclutamiento.

CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS. – El Gobierno Municipal de El Mante 2024–2027, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, hizo un llamado a los jóvenes de la Clase 2007 y remisos para aprovechar el periodo de prórroga establecido para el trámite de liberación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN).

El titular de la Junta de Reclutamiento, Carlos Márquez Quilpas, instó a los interesados a cumplir con esta obligación ciudadana en tiempo y forma, destacando que este documento no solo brinda certeza jurídica, sino que es un requisito indispensable para diversos procesos administrativos y laborales en el país.

De acuerdo con la información oficial, personal del 15/o Batallón de Infantería será el encargado de recibir la documentación necesaria.

Los trámites se llevarán a cabo exclusivamente durante los fines de semana de febrero. Las fechas programadas son: 01, 07, 08, 14, 15, 21 y 22, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Junta de Reclutamiento.

Los aspirantes deberán presentar su documentación organizada en una carpeta color beige con los siguientes requisitos:

Cartilla original y copia.

Acta de nacimiento actualizada.

Copia de la credencial de elector (INE).

CURP.

Comprobante de estudios.

Comprobante de domicilio reciente.

Con estas acciones, la administración de Patty Chío refrenda su compromiso de mantener una atención cercana con la ciudadanía y facilitar las gestiones administrativas para la juventud mantense.