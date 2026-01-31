CORRECAMINOS DE LA UAT RESPONDE EN CASA Y VENCE A TLAXCALA EN LA JORNADA 4

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas firmó una victoria importante este viernes al vencer 2-1 a Tlaxcala FC, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX, disputado en el Estadio Marte R. Gómez.

El conjunto naranja pegó primero y tomó ventaja desde el arranque del partido con un gol de Tomás Sandoval al minuto 17, acción que marcó el rumbo del encuentro y encendió a la tribuna. El atacante argentino tuvo una noche redonda en su debut, al convertirse en la figura del partido al firmar un doblete ante su afición.

Con intensidad, orden y vocación ofensiva, Correcaminos impuso condiciones durante el primer tiempo. Tomás Sandoval amplió la ventaja con su segundo tanto antes del descanso, cerrando la primera mitad con marcador de 2-0.

En la recta final del encuentro, al minuto 79, Tlaxcala descontó en el marcador, lo que generó intensidad en los minutos finales; sin embargo, el equipo universitario supo manejar el cierre del partido para asegurar los tres puntos ante su afición.

El triunfo representa la primera victoria de Correcaminos en el Clausura 2026 y un paso importante en su recuperación dentro del torneo, al escalar hasta la posición 12 de la tabla general, resultado que impulsa la confianza del plantel rumbo a los siguientes compromisos.

Con este marcador, el equipo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas confirma su capacidad de competencia y se mantiene en la pelea por los puestos de liguilla, arropado por el respaldo de su afición naranja.

