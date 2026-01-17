CUMPLE PATTY CHÍO CON OBRA DE ELECTRIFICACIÓN A FAMILIAS DE QUINTERO

* Durante más de una década hicieron múltiples gestiones hasta que llegó el Gobierno de la Transformación y les cumplió

En un acto de justicia social que pone fin a diez años de gestiones y espera, la Presidenta Municipal, Patty Chío, hizo entrega oficial de la obra de ampliación de red eléctrica en la emblemática Congregación Quintero.

Lo que por una década fue una petición ignorada, hoy se transformó en una realidad que cambia la vida de las familias que habitan al pie de la sierra. Bajo un clima fresco y en un ambiente de profunda gratitud, la Alcaldesa convivió con los vecinos, quienes celebraron la llegada de este servicio básico que por tanto tiempo les fue negado.

Durante el encuentro, corte de listón y conexión de la energía, Patty Chío destacó que su administración tiene como prioridad atender las zonas que históricamente habían quedado en el olvido.

“Se trata de que nuestras familias vivan con Bienestar. Quintero es una comunidad importante, es raíz de nuestra historia y hoy, tras diez años de espera, entregamos esta obra de ampliación de red eléctrica y traemos bienestar a sus hogares”, expresó la Alcaldesa.

Con esta obra, el Gobierno Municipal reafirma que la transformación de El Mante se construye desde sus comunidades más representativas, cumpliendo compromisos con transparencia y, sobre todo, con un profundo sentido humano