ENTREGAN ESTÍMULOS A COMITÉS DE DESAYUNOS ESCOLARES EN GÓMEZ FARÍAS

El alcalde Frank de León, en coordinación con el DIF Tamaulipas, reconoció la labor de los equipos encargados de la alimentación de la niñez en el municipio.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – Con el firme compromiso de fortalecer la nutrición de la comunidad estudiantil y apoyar el esfuerzo ciudadano, el Gobierno Municipal de Gómez Farías llevó a cabo la entrega de estímulos dirigidos a los integrantes de los comités de Desayunos Escolares.

El evento estuvo encabezado por el alcalde Frank de León, quien trabajó de manera coordinada con el equipo municipal y el DIF Estatal para hacer llegar estos incentivos a las personas que, día con día, se encargan de la preparación de los alimentos en los planteles educativos.

Durante la entrega, el edil destacó que estas acciones son fundamentales para garantizar que la niñez del municipio cuente con las herramientas necesarias para un óptimo desempeño académico. “¡Cuentan con nosotros!”, expresó el mandatario, reafirmando que su administración mantendrá una política de puertas abiertas y apoyo constante a la educación y el bienestar social.

La entrega de estos estímulos no solo reconoce el tiempo y la dedicación de los padres de familia y voluntarios que forman los comités, sino que también asegura la continuidad de un programa vital para la salud pública local. Al trabajar de la mano con el nivel estatal, el Gobierno de Gómez Farías busca consolidar una red de apoyo alimentario que cubra las zonas más vulnerables de la región.