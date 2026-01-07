RECONOCE PATTY CHÍO CUMPLIMIENTO DE CONTRIBUYENTES MANTENSES

​* Desde muy temprana hora acuden a la Tesorería Municipal para cumplir de manera puntual con su contribución.

​En respuesta a la convocatoria realizada por la presidenta municipal, Patty Chío, contribuyentes de El Mante acudieron desde muy temprana hora a la Tesorería Municipal para cumplir puntualmente con el pago del impuesto predial.

Gracias a esta respuesta responsable, las y los ciudadanos aprovechan el 15 por ciento de descuento por pronto pago, así como el 50 por ciento de descuento destinado a personas adultas mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad; beneficios que reflejan una política pública sensible, solidaria y cercana a la gente.

El Gobierno Municipal que preside Patty Chío reconoce la participación responsable de la ciudadanía, destacando que el pago del predial permite fortalecer los servicios públicos y continuar trabajando por el bienestar y desarrollo de las familias mantenses.

​Se recuerda a los contribuyentes que, durante el mes de enero se aplica un descuento del 15%, en febrero del 10%, en marzo del 8% y en abril del 6%. Asimismo, durante todo el año 2026, pensionados, jubilados y personas adultas mayores recibirán un 50% de descuento, aplicable conforme a la normatividad vigente y con restricciones en casos específicos.