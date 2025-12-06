INICIA LA ENTREGA DE CARTILLAS LIBERADAS PARA LA CLASE 2006 Y REMISOS EN EL MANTE Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS

La Junta Municipal de Reclutamiento, bajo la administración 2024-2027, anuncia las fechas y el lugar donde los jóvenes de siete municipios podrán recoger este importante documento.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

EL MANTE, TAMAULIPAS – El Gobierno Municipal de El Mante, a través de la Junta Municipal de Reclutamiento, ha dado inicio al proceso de entrega de cartillas liberadas del Servicio Militar Nacional (SMN) para la Clase 2006 y remisos. Este trámite beneficia a los jóvenes de siete municipios de la región.

La entrega comenzó este viernes 6 de diciembre y se extenderá durante varios fines de semana del mes. Los documentos estarán disponibles para los conscriptos de El Mante, Xicoténcatl, Llera, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos y Gómez Farías.

El calendario de entrega para el mes de diciembre es el siguiente:

Viernes 06 y Sábado 07

Viernes 13 y Sábado 14

Viernes 20 y Sábado 21

Viernes 27 y Sábado 28

El lugar designado para la entrega de las cartillas es la Explanada de la Presidencia Municipal de El Mante.

Se exhorta a los interesados a acudir en el horario establecido de 8:00 A.M. a 1:00 P.M., respetando las fechas correspondientes para asegurar la fluidez y el orden en el proceso. Las autoridades municipales hacen un llamado a los jóvenes a no dejar el trámite para el último momento.