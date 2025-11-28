INICIA PAVIMENTACIÓN EN XICOTÉNCATL: RESPALDO DE FAMILIAS DEL EJIDO MOCTEZUMA A LA ALCALDESA MARIELA LÓPEZ SOSA

Maquinaria arranca obra de asfalto en el acceso principal, concretando el compromiso de mejorar la infraestructura vial de la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl, Tam. – La promesa de mejores caminos se convierte en realidad en el ejido Moctezuma. Con la entrada en acción de la maquinaria pesada para dar inicio a los trabajos de pavimentación asfáltica en el acceso principal, la Presidenta Municipal de Xicoténcatl, Mariela López Sosa, fue recibida con entusiasmo y gratitud por las familias de la comunidad.

Durante el arranque de esta obra fundamental, la alcaldesa López Sosa constató el inicio de las labores que transformarán el camino de entrada al ejido. Por su parte, los habitantes del ejido Moctezuma expresaron su profundo reconocimiento a la munícipe, destacando que ha cumplido con su palabra y el compromiso de mejorar la calidad de vida a través de la infraestructura.

Esta obra es considerada prioritaria para la administración de López Sosa, ya que no solo facilitará el tránsito diario de los residentes, sino que también impulsará la conectividad y el desarrollo general de la zona. El inicio de la pavimentación marca un avance significativo en el plan de la administración para dotar de vialidades dignas a las comunidades rurales de Xicoténcatl.