ESPERAN TAMAULIPECOS VUELCO IMPORTANTE EN LA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA CON NUEVO TITULAR EN LA FISCALÍA: ANDRÉS ZORRILLA

los tres aspirantes cuentan con adecuado perfil y buena percepción entre la comunidad jurídica y la sociedad de la entidad

Francisco Herrera

A unas horas de que el Congreso del Estado elija a quien será el nuevo Fiscal General de Justicia en Tamaulipas, luego de una terna enviada por el Gobernador, el ex alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla Moreno, señaló que los tres candidatos reúnen las características específicas que necesita Tamaulipas para darle un vuelco total a la procuración e impartición de la justicia pronta y expedita, que tanto exije la sociedad.

Explicó, que tanto Marisol Ivette Borja, Jesús Eduardo Govea y Alberto Alarcón Benavides, son juristas de comprobada calidad moral y con perfil importante para asumir las riendas de la Fiscalía General de Justicia.

Resaltó, que ahora la decisión recaerá en el Congreso del Estado y sus diputados en elegir a la persona que debe darle un vuelco total a la justicia en la entidad, y sobre todo que el profesionista electo se rodeé de personas capaces y con franco apego a las decisiones apegadas a derecho

El ex presidente municipal maderense, dejó claro que a partir de este sábado tendrá que haber cambios importantes en Tamaulipas en materia de justicia, pues el jefe del ejecutivo es el principal interesado en que la legalidad impere en todos los rincones de Tamaulipas.

Remarcó, que el candidato ganador deberá de refrendar la confianza en todo aquel funcionario que labora en la Fiscalía de Tamaulipas, y dar la oportunidad a quienes desean contar con una entidad ejemplo en la impartición de la justicia.

Zorrilla, enfatizó la posibilidad de que el fiscal electo se reuna con las barras y asociaciones de abogados en la zona sur y en la entidad, y desde ahí se valore a los perfiles que laboran así como a los que seguramente llegarán con el próximo titular de la Fiscalía Estatal.

“Y con la ayuda de los abogados de la entidad y en la zona sur se valore la capacidad de los que ya están y se puedan quedar así como los que lleguen con el nuevo titular” declaró

Sobre los cambios que también se dará en el ámbito nacional tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR, explicó que es una dependencia clave del Gobierno Federal que debió reoxigenarse desde hace tiempo, y confió en qué el próximo titular genere certidumbre entre los mexicanos, y coadyuve de manera importante con las fiscalías de las 32 entidades del país.

“Que haya prestigio y experiencia en el ámbito estatal y federal, dónde se reciba a todos por igual sin agendas para todo el público. Deseamos que haya una procuración abierta para víctimas y presuntos responsables”, aclaró