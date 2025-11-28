PRESENTA TAMAULIPAS AGROMAP EN EL FORO DE ENTIDADES FEDERATIVAS DEL INEGI 2025

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Oaxaca, México. — El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, participó en el Panel “Fortalecimiento de Capacidades Locales” durante el Foro de Entidades Federativas del INEGI 2025, presentando Agromap, la plataforma estatal de geointeligencia que integra información estadística, geoespacial y productiva para impulsar el desarrollo rural.

En representación del secretario Antonio Varela Flores, el director de Evaluación y Estadística, Ernesto Guillermo Amaya García, destacó que Agromap se ha convertido en una herramienta estratégica para el sector agropecuario al permitir: monitorear cultivos mediante imágenes satelitales, identificar zonas críticas y oportunidades productivas.

Además de focalizar apoyos agrícolas con mayor precisión, reducir brechas de información en municipios y localidades rurales y transformar datos en decisiones operativas de alto impacto.

Amaya García subrayó que la colaboración entre INEGI y el Gobierno de Tamaulipas ha sido fundamental para consolidar un sistema moderno, interoperable y orientado a fortalecer las capacidades locales, poniendo la información al servicio del territorio y de quienes trabajan la tierra.

Precisó que, con esta participación, Tamaulipas reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la transparencia y el uso estratégico de datos para impulsar el desarrollo rural y mejorar la toma de decisiones en beneficio de las y los productores del estado.

