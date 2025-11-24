MEJORAN ACCESO: GOBIERNO DE GONZÁLEZ DA MANTENIMIENTO A LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE

Vía de conexión con el Libramiento Manuel-González es atendida con emparejamiento, nivelación y vaciado de material para garantizar un tránsito más seguro y estable a los habitantes.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

González, Tam. – El Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, continúa con la incansable labor de mejorar la infraestructura vital que conecta a la comunidad. En un esfuerzo por optimizar las condiciones de circulación, la administración ha puesto en marcha un importante proyecto de mantenimiento en la Calle 20 de Noviembre.

Esta arteria es considerada una vía crucial, ya que es el principal enlace para los habitantes con el Libramiento Manuel-González. El equipo de la Dirección de Obras Públicas del municipio es el encargado de ejecutar las labores, las cuales consisten en:

Emparejamiento y nivelación de terreno: Para corregir las irregularidades de la superficie.

Vaciado de material: Buscando asegurar una superficie más estable y segura para todos los vehículos y peatones.

Con estas acciones, el gobierno municipal garantiza que esta importante arteria se encuentre en mejores condiciones para el tránsito diario de todas y todos los habitantes de González.

De manera paralela, las autoridades informaron que los trabajos de mantenimiento se estarán realizando en otros sectores del municipio de forma progresiva. Por ello, la Dirección de Obras Públicas sugiere a la ciudadanía circular con precaución en las zonas donde se encuentre laborando la maquinaria, respetando las indicaciones viales para evitar accidentes y facilitar el desarrollo de las obras.