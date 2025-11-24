CAPACITACIÓN DE INSTRUCTORAS CEDIF OCAMPO

Impulsa DIF Ocampo la Profesionalización de su Equipo para Ofrecer Mejores Servicios

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – Con el objetivo de fortalecer sus capacidades y brindar servicios de mayor calidad a las familias del municipio, instructoras del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) de Ocampo participaron en la reciente Capacitación Estatal para Instructores CEDIF.

Las instructoras Claudia Báez y Rosa López, representantes del CEDIF Ocampo, asistieron a la jornada de Capacitación Estatal, donde tuvieron la oportunidad de enriquecer sus habilidades y conocimientos en diversas áreas de instrucción y desarrollo comunitario.

Esta participación se alinea con la visión de la C.P. Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema DIF Ocampo, quien mantiene un firme compromiso con la profesionalización constante de su equipo. La meta es clara: asegurar que cada día se ofrezcan servicios más eficientes y de alta calidad que beneficien directamente a las familias de Ocampo.

La presidenta del DIF Municipal ha reiterado que invertir en la formación y crecimiento de las instructoras es fundamental para garantizar que el CEDIF continúe siendo un espacio clave en el desarrollo social y la capacitación laboral de la comunidad. Las habilidades y los conocimientos adquiridos en esta capacitación estatal serán implementados en los diversos talleres y programas que ofrece el centro.