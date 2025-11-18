ENCABEZA PATTY CHÍO ACCIONES PARA ELIMINAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

* A través del Instituto Municipal de la Mujer se impartirá la conferencia “Nuestras Voces”

Con acciones de información y sensibilización social, el Gobierno Municipal de El Mante que encabeza Patty Chío prepara la conferencia “Nuestras Voces”, para conmemorar el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas .

En coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer que encabeza Martha Alonso, se llevará a cabo la conferencia “Nuestras Voces”, impartida por la psicóloga María Luisa Pomares Oviedo, como parte de las acciones impulsadas para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las niñas.

El evento se realizará el próximo 25 de noviembre, a las 18:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se reunirá ciudadanía, funcionariado y colectivos para reflexionar sobre los retos que enfrentan niñas y mujeres, así como la importancia de promover espacios seguros y libres de violencia.

La conferencia busca sensibilizar a la comunidad sobre la violencia de género, fortalecer la prevención y brindar herramientas emocionales y sociales que permitan a la mujer reconocer sus derechos y acceder a instituciones de apoyo.

Al finalizar la conferencia, se llevará a cabo el encendido naranja de la Presidencia Municipal, acto simbólico que forma parte de la campaña internacional para visibilizar y rechazar todos los tipos de violencia contra las mujeres y las niñas.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción de los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y la construcción de una comunidad segura y respetuosa para todas.

Esta actividad se realiza con el respaldo y colaboración del Gobierno Municipal de El Mante, Instituto Municipal de la Mujer, la Fiscalía General de Justicia, Jornadas por la Paz El Mante y Sistema DIF Municipal.