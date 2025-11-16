CONCLUYE LA LIGA EMPRESARIAL DE XICOTÉNCATL “MARIELA LÓPEZ SOSA”

La Liga Empresarial de Xicoténcatl “Mariela López Sosa” llegó a su cierre con la presencia de Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, quien encabezó la ceremonia de premiación y reconoció el desempeño de los equipos participantes.

El equipo Mexican Crops obtuvo el primer lugar, seguido de Grúas Marroquín en segundo sitio, Protección Civil en tercer puesto y Agroquímicos Cheno en la cuarta posición.

En las distinciones individuales, Jesús Guadalupe Villarreal fue reconocido como campeón goleador, mientras que José Juan Reyes recibió el galardón a mejor portero. El arbitraje estuvo a cargo de Sebastián Pérez y Hugo Fernández.

La Presidenta Municipal destacó la importancia de impulsar espacios deportivos que fomenten la convivencia y el desarrollo comunitario.