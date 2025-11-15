EL LIMÓN DE FIESTA: CELEBRA 121 AÑOS DE HISTORIA Y TRADICIÓN

El Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la Presidenta Patty Chío, conmemoró el aniversario de la histórica comunidad, invitando a sus familias a seguir avanzando de la mano con el Gobierno de Tamaulipas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

EL LIMÓN, El Mante, Tam. — La comunidad de El Limón, considerada la puerta de entrada a El Mante, se vistió de fiesta este fin de semana para celebrar con orgullo su 121 aniversario de fundación, en un evento que honró su historia, folclore y a sus ciudadanos destacados.

El Gobierno Municipal El Mante 2024-2027 se unió a la celebración de esta hermosa comunidad. La Presidenta Municipal, Patty Chío, presidió la ceremonia y fue recibida con calidez, expresando su agradecimiento al delegado Fernando Verástegui, al comité organizador y a todas las familias del poblado por su hospitalidad.

En el acto protocolario, la alcaldesa estuvo acompañada por Armando de la Cruz Alcantar, titular del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas y representante personal del Gobernador Américo Villarreal Anaya. La Presidenta Patty Chío aprovechó la ocasión para invitar a las familias de El Limón a “seguir avanzando con el respaldo firme del Gobierno de Tamaulipas”.

La gala de aniversario fue un despliegue de cultura y tradición. El programa incluyó:

Reconocimiento a personas destacadas del Poblado El Limón.

Coronación de las Reales Majestades, evento central de las festividades.

Presentaciones de música, baile y folclore.

El programa artístico comenzó con la Participación de las escuelas educativas, seguida por la vibrante presentación del grupo de folclore Presas del Rey de Aldama, Tamaulipas. A las 8:00 p.m. se realizó la emotiva Coronación del séquito real. La noche se iluminó con espectaculares juegos pirotécnicos, culminando con un Gran baile amenizado por el grupo Misión Norteña.