IMPULSA TAMAULIPAS EL AUTOEMPLEO CON ENTREGA EN EL MANTE

El Mante, Tamaulipas.- Como parte de las acciones del Subprograma Tamaulipas Emplea y la Estrategia Tamaulipas Equipa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó la entrega de un horno vertical al negocio “Repostería Rocío” en el municipio de El Mante, con el propósito de fortalecer su producción, fomentar el autoempleo y contribuir al desarrollo económico de la región.

Este apoyo forma parte del compromiso del Gobierno de Tamaulipas para respaldar a las y los emprendedores locales, brindándoles herramientas que impulsen su crecimiento y consoliden sus actividades productivas.

El evento estuvo encabezado por la subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano; el encargado del despacho del Servicio Nacional de Empleo en Tamaulipas, Emanuel Reséndez Gómez, y contó con la presencia de la alcaldesa de El Mante, Patricia Chío de la Garza, quienes destacaron el trabajo comprometido del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, por fortalecer las políticas públicas que promueven empleos dignos y sustentables en todo el estado.

A través de estas acciones, se impulsa el Programa Apoyos dirigidos a personas buscadoras de empleo que presentan mayores barreras para su inclusión laboral y que poseen potencial para desarrollar emprendimientos productivos (EMPRO), con el cual se otorgan apoyos en especie como maquinaria, mobiliario y herramientas que permiten generar o consolidar proyectos de autoempleo.

El objetivo principal del programa es respaldar a personas con conocimientos, habilidades y experiencia laboral para emprender actividades productivas, brindándoles el equipamiento necesario para fortalecer su economía y la de sus familias.

La funcionaria señaló que con este tipo de iniciativas, el gobierno humanista y de la transformación que encabeza, Américo Villarreal Anaya reafirma su compromiso con el bienestar social, el desarrollo económico y la creación de oportunidades laborales para todas y todos los tamaulipecos.