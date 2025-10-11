REFUERZA UAT ACCIONES DE APOYO ANTE AFECTACIONES POR LLUVIAS EN LA ZONA SUR

ALFREDO GARCÍA BECERRA

En respuesta a las recientes lluvias que han afectado diversas áreas del sur del estado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado encabezó en el Campus Tampico una jornada de supervisión de las instalaciones y la coordinación de acciones de los universitarios en apoyo a familias afectadas por las condiciones meteorológicas.

Como parte de esta agenda, y acompañado de su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, el rector realizó un recorrido por las instalaciones de la UAT acompañado por las y los directores de las facultades, con el propósito de constatar el estado de los edificios, áreas comunes y servicios del campus, así como definir acciones inmediatas de rehabilitación y prevención qué en su caso así lo requieran.

En el mismo marco, se instaló un Centro de Acopio frente al Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, con el fin de recolectar alimentos no perecederos, artículos de limpieza y productos de higiene personal para apoyar a las familias de la comunidad universitaria y de la región que resultaron afectadas por las lluvias.

A esta iniciativa se sumaron las facultades del Campus Tampico que participaron en la entrega de donativos y en la coordinación de las labores de recolección, mostrando la solidaridad y compromiso social que caracteriza a la UAT.

Dámaso Anaya agradeció el respaldo de directivos y personal universitario, reafirmando el compromiso institucional de garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad de la casa de estudios, y de impulsar una cultura de apoyo mutuo y responsabilidad social en momentos de contingencia.

