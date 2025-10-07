AVALAN COLONOS RESCATE DE VIALIDADES CON OBRAS IMPULSADAS POR PATTY CHÍO

* La Presidenta Municipal Patty Chío acompañada por integrantes del cabildo, realizó la entrega de obras de agua y drenaje en las colonias: Fomento Nacional, Núñez y Altavista, en donde además dio el banderazo para las obras de pavimentación en cada una de ellas

Teniendo como objetivo mejorar la calidad de servicios básicos como drenaje, agua potable y pavimentación, la presidenta Municipal Patty Chío acompañada por integrantes del cabildo, realizó la entrega de obras de infraestructura básica en las colonias Fomento Nacional, Núñez y Altavista.

Acompañada por los comités sociales de obra, familias beneficiadas e integrantes del cabildo, la Presidenta Municipal Patty Chío hizo la entrega de la obra de introducción de agua y drenaje en la calle Eulalio Gómez de la colonia Fomento Nacional, en donde la gente reconoció su respaldo: “Agradecemos de su apoyo presidenta, gracias a esta obra será posible un mejor acceso para los estudiantes de la Escuela Ricardo J. Zevada y las familias que habitamos en esta calle ”, precisó Andrea Barba integrante del comité de obra.

La colonia Núñez fue otro de los sectores incorporados al plan anual de obra del FAISMUN 2025, al incluir acciones de agua potable y drenaje sanitario en la calle Xicoténcatl entre Guillermo Prieto y Popocatépetl; a nombre de los beneficiados Yolanda Herrera secretaria del comité de obra, destacó haber constatado que los trabajos se realizaron en tiempo y forma y que hoy se marca la pauta para realizar la pavimentación: “Por años esta colonia fue olvidada por las administraciones, hoy les damos las gracias señora Presidenta por voltearnos a ver y dar solución a los problemas básicos como es el drenaje sanitario “.

En su mensaje la Presidenta Municipal Patty Chío reconoció el aval de los comités sociales de obra, que estuvieron al pie del cañón supervisando paso a paso en cada uno de los trabajos.

“Hacemos esta entrega y damos el banderazo para el arranque en la pavimentación, servicios que permiten que esta obra sea integral, garantizando una mejor movilidad para las familias y mejorando sin duda su calidad de vida”.

En la colonia Altavista se realizó la misma entrega en agua potable y drenaje, además de dar el banderazo de pavimentación en la calle Encino,

Patty Chío destacó el trabajo en unidad que se realiza con el Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya y de la Presidenta Claudia Sheinbaum, uniendo esfuerzos para transformar los entornos sociales.

“A un año de nuestro Gobierno, sentamos las bases de la transformación, con obras de raíz que permitan dar solución a renglones que por años estuvieron olvidados. No ha sido una tarea fácil, pero tenemos el firme compromiso que se da solución a problemas como el drenaje sanitario en gran parte del municipio”, afirmó frente beneficiarios.

Con este arranque se inicia la segunda etapa del proyecto de obras del FAISMUN 2025, siendo obras integrales que incluyen agua, drenaje, pavimentación asfáltica, reductores de velocidad y nomenclaturas.