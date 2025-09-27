ES TIEMPO DE MUJERES Y DE EDUCACIÓN: SNTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) reafirma su compromiso con la creación de ambientes seguros, libres de cualquier forma de violencia y discriminación, porque solo en condiciones de respeto, equidad y dignidad es posible construir un país más justo y equitativo, aseguró su secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas.

Al enfatizar que es tiempo de mujeres y de educación, Cepeda Salas entregó a la comunidad escolar de Tamaulipas la Cartilla de Derechos de las Mujeres, elaborada por el Gobierno Federal.

El dirigente nacional del magisterio refrendó el compromiso del Sindicato “para seguir realizando nuestra labor docente y participación sindical con una perspectiva de género, que fomente una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Hablar de igualdad sustantiva no es para que los hombres y las mujeres sólo seamos iguales ante la ley; la exigencia es para que tengamos los mismos derechos y oportunidades y que se implementen las acciones y políticas públicas con presupuesto suficiente para que estos se ejerzan y se garanticen”.

En su oportunidad, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, expresó que “el gobernador Américo Villarreal Anaya y la Secretaría tenemos respeto y admiración profunda por la trayectoria del profesor Alfonso Cepeda Salas. Reconocemos su liderazgo y el gran equipo que está haciendo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

Al coincidir que en México “es tiempo de mujeres y es tiempo de educación”, dijo que el gobierno de Tamaulipas quiere seguir trabajando en alianza con los maestros en favor de la escuela pública y en la promoción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres.

Por su parte, el secretario general de la Sección 30, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, resaltó la visión del maestro Alfonso Cepeda Salas al frente del SNTE y refrendó su compromiso con la dirigencia nacional. Asimismo, hizo hincapié en la labor de las mujeres en el ámbito educativo: “Con las mujeres todo, sin las mujeres nada”.

En la ceremonia, a la que asistieron mil 200 agremiados, destacó la presencia del representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección 30, profesor Juan Antonio Rodríguez González; del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, Lic. Lázaro José Lara Balderas, así como de autoridades municipales.