GÓMEZ FARÍAS SE PREPARA PARA CELEBRAR SU 156 ANIVERSARIO

El alcalde Frank de León invita a la población y visitantes a unirse a las festividades del municipio más bonito de Tamaulipas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El próximo 29 de septiembre, Gómez Farías se vestirá de gala para celebrar su 156 aniversario con una serie de actividades y eventos para toda la familia. El alcalde Frank de León extendió una cordial invitación a todos los habitantes y visitantes a participar en esta importante fecha para el municipio.

La celebración iniciará a las 7:00 A.M. con una misa solemne, seguida por una parada cívica a las 8:00 A.M. Posteriormente, a las 10:00 A.M., se llevará a cabo una emocionante carrera de bicicletas. Los juegos deportivos comenzarán a las 11:00 A.M., ofreciendo una variedad de actividades para todas las edades.

Al mediodía, la diversión continuará con el tradicional marranito encebado, seguido de una deliciosa comida acompañada de música típica a la 1:00 P.M. Por la tarde, a las 3:00 P.M., se realizará el popular palo encebado, poniendo a prueba la destreza de los participantes.

El programa artístico dará inicio a las 4:00 P.M., ofreciendo un espectáculo lleno de talento local. Para cerrar la tarde, a las 7:00 P.M., se llevará a cabo una alegre callejoneada por las principales calles del municipio.

La noche culminará con un gran baile popular a las 8:30 P.M., amenizado por los grupos musicales “Grupo Letal”, “Los Viejones”, “Grupo Misión Norteña” y “Grupo La Fuerza”.

El alcalde Frank de León reiteró la invitación a todos a unirse a esta celebración y disfrutar de un día lleno de alegría, tradición y convivencia familiar en el marco del 156 aniversario de Gómez Farías. ¡No falten!