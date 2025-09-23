XICOTÉNCATL SE UNE AL XXXII FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO

El municipio será parte de este importante evento cultural que se celebrará del 3 al 12 de octubre de 2025, impulsando la identidad, el arte y la tradición de Tamaulipas.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Xicoténcatl se prepara para ser parte del XXXII Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, un evento de gran relevancia cultural que tendrá lugar del 3 al 12 de octubre de 2025. Este festival, reconocido como el más importante de su tipo en Tamaulipas, congregará una amplia variedad de expresiones artísticas, incluyendo música, danza y otras manifestaciones culturales, ofreciendo una ventana a la riqueza cultural tanto de la región como de diversas partes del mundo.

La comunidad de Xicoténcatl se alista para disfrutar de este espacio que fomenta la identidad, el arte y la tradición, fortaleciendo así los vínculos culturales dentro del estado. Se espera que el festival atraiga a visitantes de toda la región y contribuya a la promoción del turismo y la economía local. Las autoridades municipales han expresado su entusiasmo por este evento y han prometido una programación diversa y atractiva para todos los asistentes.