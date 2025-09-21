COOPERATIVISTAS DEL INGENIO MANTE REAFIRMAN SU RESPALDO Y LEALTAD A SU APODERADO JORGE JOEL DE LA ROSA RAMÍREZ Y A LA FIRMA GARZA Y ASOCIADOS QUE LES REPRESENTAN

Después de 34 años de adversidades y con el fin de un corrompido poder que ofertaba la justicia al mejor postor, los cooperativistas ven una luz de esperanza

ALFREDO GARCIA BECERRA

Mante, Tamaulipas – Con un espíritu de unidad y optimismo palpable, los miembros de la Sociedad Cooperativa de Ejidatarios y Obreros del Ingenio Mante “Joel de la Rosa González” reafirmaron este domingo su respaldo incondicional a su apoderado legal, Jorge Joel de la Rosa Ramírez, y a la firma de abogados Garza y Asociados, quienes los representan en la búsqueda de justicia tras décadas de lucha cooperativista por la fraudulenta quiebra del Ingenio Mante.

La asamblea quincenal informativa sirvió como escenario para este renovado voto de confianza, impulsado por los trascendentales avances que se vislumbran en la resolución de su causa, iniciada en 1991 por su guía moral, Joel de la Rosa González (QEPD), junto a 48 socios fundadores, y respaldada por la asamblea del 28 de septiembre de 2008.

Después de 34 años de adversidades y con el fin de un corrompido poder que ofertaba la justicia al mejor postor, los cooperativistas ven una luz de esperanza al final del túnel. Se anticipa que, en los próximos días, un nuevo poder judicial, comprometido con el servicio al pueblo, comenzará a operar, generando expectativas de imparcialidad y justicia.

Juan Aarón Requena González, tesorero del Consejo de Administración de la cooperativa, enfatizó la importancia de la fe, la lealtad y la participación de cada miembro en esta prolongada lucha. Destacó la labor incansable de su líder moral, Joel de la Rosa González, continuada por su hijo, Jorge Joel de la Rosa Ramírez, y encausada por la firma Garza y Asociados.

Zoila Hernández Cruz, ex presidenta del Consejo de Administración, junto con los consejeros Marcelino Alvarado y Benjamín Martínez, se unieron al unánime refrendo de apoyo a De la Rosa Ramírez y a la firma de abogados, reconociendo los avances positivos y los resultados concretos obtenidos.

Jorge Joel de la Rosa Ramírez, al agradecer la confianza depositada en él, reafirmó su compromiso moral con los cooperativistas, un compromiso que hizo a su padre y a Dios, de defenderlos con lealtad hasta el final. “Aquí estoy bien fresco como una lechuga,” declaró De la Rosa Ramírez, “porque yo sí creo en la oración que hacen por mí, creo en los trabajos de los Lic. Garza y Asociados y en cada uno de ustedes.”

Evitando comparaciones con figuras políticas controvertidas, De la Rosa Ramírez se definió como “Jorge Joel el original, con los valores que me enseñó mi padre y con una enorme fe en Dios”.

El reiterado apoyo, respaldo y refrendo a su apoderado, ratificado a mano alzada, y la felicitación por los avances logrados, marcaron el cierre de esta asamblea informativa quincenal, consolidando la esperanza de una resolución favorable para los cooperativistas del Ingenio Mante.