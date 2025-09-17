EL ALCALDE DE GÓMEZ FARÍAS IMPULSA OBRA DE DREN PLUVIAL Y BANQUETA PEATONAL EN CALLE HIDALGO

La construcción beneficiará a los habitantes de la colonia Conquista Campesina en Loma Alta, protegiéndolos de inundaciones y mejorando la infraestructura urbana.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. – El alcalde Frank de León ha dado continuidad a los trabajos de construcción del nuevo dren pluvial en la calle Hidalgo, una obra que no solo resolverá problemas de inundaciones, sino que también servirá como banqueta peatonal, mejorando la calidad de vida de los residentes.

Este proyecto, de gran importancia para la comunidad, está enfocado en proteger a los habitantes de la colonia Conquista Campesina en Loma Alta, una zona que históricamente ha sufrido las consecuencias de las lluvias intensas. El nuevo dren pluvial permitirá canalizar de manera eficiente el agua, evitando encharcamientos y daños a las viviendas.

Además de su función principal como sistema de drenaje, la obra contempla la construcción de una banqueta peatonal a lo largo de la calle Hidalgo. Este espacio seguro y accesible facilitará el tránsito de los peatones, promoviendo la movilidad urbana y el bienestar de los ciudadanos.

El alcalde Frank de León ha expresado su entusiasmo por el avance de los trabajos y ha reiterado su compromiso con el desarrollo integral del municipio. “¡A seguirle con todo!”, enfatizó el edil, refrendando su determinación de continuar impulsando proyectos que beneficien a la comunidad y mejoren la infraestructura urbana de Gómez Farías. Se espera que la obra, brinde una solución duradera a los problemas de inundaciones y transformando la calle Hidalgo en un espacio más seguro y funcional para todos.