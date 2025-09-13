UNIDAD CÍVICA EN XICOTÉNCATL DURANTE LA CONMEMORACIÓN DE LOS NIÑOS HÉROES

Xicoténcatl, Tam., 13 de septiembre de 2025. Esta mañana se llevó a cabo una emotiva parada cívica con motivo del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en las instalaciones del Jardín de Niños “Ma. Luisa Nava Baltíerrez”, ubicado en la colonia Presidencial.

El acto estuvo encabezado por Mariela López Sosa, presidenta municipal, acompañada del Cabildo, directores municipales y personal educativo, quienes en conjunto dieron realce a la ceremonia con honores a nuestro lábaro patrio.

Durante la ceremonia se contó con la participación de Patricia Castillo Camacho, jefa de sector 13; Norma Alicia Amaro Zúñiga, supervisora; Carely Noeli Martínez, directora; y Dorys Natali Martínez, maestra, quienes junto con las autoridades municipales reafirmaron la importancia de fortalecer la identidad y el compromiso con la comunidad educativa y social de Xicoténcatl.

El Ayuntamiento agradeció la disposición y el compromiso de todas y todos quienes se sumaron a esta actividad, que refuerza la memoria histórica y el respeto a los símbolos patrios.