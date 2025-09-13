OCAMPO CONMEMORA ANIVERSARIO DE LA BATALLA DE CHAPULTEPEC Y HONRA A LOS NIÑOS HÉROES

El alcalde Melchor Budarth Báez encabezó la ceremonia cívica, recordando el valor de los defensores de la patria.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – Este 13 de septiembre el municipio de Ocampo conmemoró el aniversario de la Batalla de Chapultepec y la Gesta Heroica de los Niños Héroes con una parada cívica realizada en la Presidencia Municipal. El alcalde Melchor Budarth Báez, acompañado de su esposa, la Sra. Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema Municipal DIF, y miembros del cabildo, encabezaron la ceremonia.

El evento estuvo a cargo del Centro de Asistencia Infantil Comunitario (CAIC), cuyos alumnos rindieron homenaje a los jóvenes cadetes que defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847. Durante la ceremonia, se resaltó el valor y el sacrificio de estos héroes que, con su valentía, marcaron un importante capítulo en la historia de México.

El alcalde Budarth Báez destacó la importancia de recordar y honrar a quienes defendieron la patria, transmitiendo a las nuevas generaciones el amor por México y el respeto a sus símbolos patrios. Con estas acciones se reafirma el compromiso de Ocampo con la memoria histórica y los valores cívicos.