RENDIRÁ PATTY CHÍO PRIMER INFORME DE GOBIERNO

*En sesión solemne de cabildo, la Presidenta Municipal dará cuenta de las acciones logradas en el primer año de labores al frente de la administración pública en El Mante.

En cumplimiento al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, la Presidenta Municipal Patty Chío rendirá su primer informe de gobierno al frente de la administración pública municipal en El Mante, este jueves 11 de septiembre.

Previo acuerdo de cabildo fue aprobado el recinto oficial para la realización de la sesión solemne, para este jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas.

Como representante de la administración 2024-2027, Patty Chío comparecerá ante los mantenses para informar a detalle de los avances logrados en los últimos 11 meses.

Entre los renglones más importantes a destacar se encuentra la inversión federal de 66 millones de pesos., presupuesto que se aplica en un total de 38 obras integradas en el plan municipal de obra 2025.

Se destaca que el 50 % de este último recurso se destina para obras de saneamiento ambiental, mediante la reparación del drenaje sanitario y rehabilitación de colectores.

En este acto solemne se informará el avance que observa en renglones como: Servicios Públicos, Bienestar Social, Sistema DIF y Comapa por mencionar solo algunos rubros, en los que se ha trabajado para beneficio de los ciudadanos.

La cita es el próximo jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas en el Country Club, en donde todas las familias mantenses están invitadas.