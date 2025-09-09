EL PRESIDENTE MUNICIPAL ENTREGA NUEVA AULA EN KÍNDER DEL EJIDO EL PENSIL 

Melchor Budarth Báez, acompañado de su esposa Martha Uresti, refuerza la educación infantil con espacios dignos para el aprendizaje.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.- En un acto que reafirma el compromiso con la educación y el desarrollo de la niñez, el presidente municipal de Ocampo, C.P. Melchor Budarth Báez, encabezó la entrega oficial de una nueva aula en el jardín de niños del Ejido El Pensil. La ceremonia contó con la presencia de su esposa, Martha Uresti de Budarth, quien también se ha destacado por su labor en apoyo a la comunidad educativa.

La construcción del aula representa un avance significativo para los pequeños estudiantes del kínder, quienes ahora podrán disfrutar de un espacio renovado y digno para su formación académica. Durante su intervención, el alcalde subrayó la importancia de invertir en infraestructura educativa como una herramienta clave para garantizar un futuro mejor para las nuevas generaciones.

Por su parte, los docentes y padres de familia del jardín de niños agradecieron el esfuerzo de las autoridades municipales para llevar a cabo esta obra, que responde a una necesidad prioritaria en la comunidad. La nueva aula no solo brindará mayor comodidad a los estudiantes, sino que también permitirá ampliar las actividades pedagógicas en un entorno seguro y funcional.

La entrega de esta infraestructura forma parte de un programa más amplio impulsado por la administración municipal, orientado a mejorar las condiciones educativas en diversas localidades del municipio. Con este tipo de acciones, Ocampo continúa consolidándose como un ejemplo de compromiso con el bienestar y desarrollo integral de sus habitantes.

Al finalizar el evento, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones y constatar la calidad de los trabajos realizados. Padres, maestros y alumnos coincidieron en que esta obra marca un antes y un después en la vida escolar del Ejido El Pensil, sembrando esperanza y entusiasmo por un futuro lleno de oportunidades.