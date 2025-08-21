EN MILPA VIEJA ARRANCA OBRA DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN

El alcalde Melchor Budarth Báez da inicio a una obra de progreso para la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam. – En un evento que marca el inicio de una transformación significativa para la colonia Milpa Vieja, el alcalde C.P. Melchor Budarth Báez encabezó el banderazo de arranque de la obra integral de drenaje y pavimentación en la calle Niños Héroes. Esta iniciativa responde a una de las demandas más sentidas por los vecinos, quienes durante años han solicitado mejoras en la infraestructura urbana de su comunidad.

La obra, que contempla la instalación de un sistema de drenaje moderno y la pavimentación completa de la vialidad, busca no solo mejorar la movilidad en la zona, sino también elevar la calidad de vida de los habitantes. “Estamos comprometidos con el bienestar de nuestra gente y con el desarrollo sostenible de Ocampo. Este proyecto es un paso más hacia un municipio más moderno y funcional”, expresó el edil durante su discurso.

Vecinos presentes en el evento manifestaron su satisfacción y esperanza ante el inicio de los trabajos, destacando que esta mejora impactará positivamente en su día a día. “Por fin vemos que nuestras solicitudes están siendo escuchadas. Esta obra nos permitirá vivir en un entorno más seguro y limpio”, comentó María López, residente de la colonia.

La administración municipal reafirmó su propósito de continuar gestionando proyectos que atiendan las necesidades prioritarias de las comunidades, destacando que esta obra forma parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura urbana en todo Ocampo.

Con esta acción, Milpa Vieja se suma al progreso que busca consolidar el municipio como un referente en desarrollo urbano en Tamaulipas. Los trabajos en la calle Niños Héroes iniciarán de inmediato y se espera que concluyan en los próximos meses, según informaron las autoridades locales.