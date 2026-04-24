GRAN FESTEJO DEL DÍA DEL NIÑO EN EL EJIDO ALFREDO V. BONFIL

El alcalde Frank de León encabezó una jornada llena de sorpresas y alegría para los pequeños de la comunidad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, TAM.- En un ambiente de fiesta y sana convivencia, el alcalde Frank de León presidió las celebraciones con motivo del Día del Niño en el ejido Alfredo V. Bonfil. El evento se destacó por la nutrida participación de familias que se dieron cita para disfrutar de las diversas actividades programadas.

Durante la jornada, los festejados disfrutaron de múltiples sorpresas, dinámicas recreativas y momentos de gran diversión diseñados especialmente para ellos. El alcalde reafirmó su compromiso con la niñez del municipio, asegurando que estos espacios son fundamentales para el desarrollo integral de los más jóvenes.

La celebración concluyó con rostros llenos de felicidad, donde tanto niños como adultos se mostraron contentos por el éxito del festejo, el cual logró su objetivo de llevar sonrisas y sano esparcimiento a cada rincón del ejido.