DESARROLLAN ESTUDIANTES DE LA UT ALTAMIRA PROYECTOS INNOVADORES

-La universidad recibió la visita del secretario de Educación, quien reconoció los proyectos de innovación, ciencia y tecnología creados por estudiantes de la institución

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Altamira, Tamaulipas.– Proyectos innovadores en los ámbitos científico y tecnológico, desarrollados por estudiantes con el objetivo de mejorar la vida de las personas, se desarrollan en la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT), mismos que pudo conocer y celebrar Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

La rectora de la UTALT, Mara Grassiel Acosta González, compartió que durante la visita del secretario al plantel, se presentaron cinco proyectos que han puesto en alto el nombre de la universidad.

El primero de ellos fue KID-IA, aplicación educativa que obtuvo Medalla de Oro y Grand Prize en la WICO 2025, en Corea del Sur. El segundo fue TERRA, desarrollo tecnológico enfocado en soluciones sostenibles para el cuidado ambiental. Otro fue SIGO, sistema de gestión orientado a optimizar procesos institucionales y empresariales.

También se mostró BAN-BOT, robot funcional con aplicaciones educativas y de apoyo social; y finalmente, Vino Joven de Chicozapote, propuesta de innovación en alimentos y bebidas que combina tradición y ciencia.

Además, se proyectó un video que mostró los avances más significativos que ha tenido en los últimos años la Universidad Tecnológica de Altamira en infraestructura, vinculación y logros académicos, como reflejo de la colaboración entre estudiantes, docentes y directivos, así como del impulso que se ha brindado a la innovación, la ciencia y la tecnología.

Como parte de esta jornada, Valdez García entregó cinco tabletas a los equipos de KID-IA y TERRA, reconociendo su esfuerzo y trayectoria, para posteriormente participar en la grabación del podcast Dragoncast, realizado desde la Sala Gesell, donde compartió su visión sobre el futuro de la educación en Tamaulipas.

Acosta González refirió que, además del trabajo de la comunidad universitaria, estos resultados son también reflejo del liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del trabajo del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, ya que a través de una educación que transforma vidas se generan mejores oportunidades para el bienestar y prosperidad de las y los tamaulipecos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/