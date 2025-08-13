GOBIERNO DE GONZÁLEZ Y BARCO MUSEO DEL NIÑO FOMENTAN LA CULTURA Y EL TALENTO LOCAL CON EL EVENTO “RAÍCES QUE CREAN”

GONZÁLEZ, TAMPS. – El corazón de Tamaulipas latió con fuerza y arte, al celebrarse con gran éxito el evento “Raíces que Crean: El Arte de Ser Niño en González”, una iniciativa de Barco Museo del Niño en coordinación con el Gobierno Municipal de González, el ITCA Tamaulipas y la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado. La celebración, llevada a cabo en el Barco Museo del Niño, fue un vibrante homenaje a la creatividad y al talento local, con un enfoque especial en las nuevas generaciones.

En el evento realizado en la ciudad y puerto de Tampico, la comitiva gonzalense fue encabezada por el Presidente Municipal Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, y la Jefa de Cultura, Eréndira Ramírez. Ante un público entusiasta, se presentaron una serie de actividades culturales que destacaron la riqueza artística del municipio. Los asistentes disfrutaron de la emotiva presentación de la Rondalla de la Casa de Cultura, la energía y el colorido del grupo de Danza Folklórica, y una inspiradora muestra de pinturas de talentosos artistas locales. Un momento particularmente especial fue la exposición de las obras llenas de imaginación creadas por los niños del Campamento de Verano Escuadrón Colibrí, del CAIC del Sistema DIF González.

En su intervención, el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez agradeció la participación de todos y reafirmó el compromiso de su administración con el fomento de la cultura y las artes como pilares del desarrollo social. “La cultura es el alma de nuestro municipio y ver el talento de nuestros niños y artistas es un motivo de gran orgullo. Estamos convencidos de que, al honrar nuestras raíces, estamos construyendo un futuro próspero y lleno de oportunidades para todos los gonzalenses”, señaló el munícipe.

El evento contó con la distinguida presencia de importantes personalidades del ámbito cultural y social de la región, demostrando el interés intermunicipal en la promoción de las artes. Asistieron el Dr. David Rodríguez de la Peña, Secretario de Cultura de Tampico; la Lic. Blanca Estela Pulido Ramírez, Subsecretaria de Cultura de Tampico; el Lic. Carlos Ramírez, Subdirector de Cultura de Altamira; el Lic. Orlando Morales Vázquez, Director de Bienestar Social e Inclusión de Madero; la Lic. María Magdalena Arguello González, encargada de la Dirección del Barco Centro Cultural para las Infancias; y la Lic. Annia Ivette Portes Martínez, Jefa de CAIC, CECUDI y Guarderías, quien acudió en representación de C.P. Rosa Irma Luque Pérez, Presidenta del Sistema DIF Altamira.