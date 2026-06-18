viernes, junio 19, 2026
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SUPERVISAN REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA BEATRIZ ANAYA

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XICOTÉNCATL.- La alcaldesa Mariela López Sosa realizó un recorrido de supervisión por los trabajos de cambio de tubería de alcantarillado que se llevan a cabo en la calle Constitución de la colonia Beatriz Anaya.

La obra contempla la sustitución de 60 metros de tubería con el objetivo de mejorar el desazolve y funcionamiento del drenaje sanitario en este sector de la cabecera municipal.

Durante la supervisión también participó el gerente general de COMAPA Xicoténcatl, Ing. José Renato Nieto Vázquez, quien informó sobre los avances de las labores que buscan atender una problemática de servicio para las familias de la colonia.

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