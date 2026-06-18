viernes, junio 19, 2026
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EL DEPORTE REÚNE A FAMILIAS Y RECONOCE A LOS MEJORES DEL FÚTBOL ESCOLAR EN XICOTÉNCATL

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En un ambiente de convivencia familiar y entusiasmo deportivo, se llevó a cabo la premiación de la Liga Escolar de Fútbol “Mariela López Sosa”, certamen que reunió a estudiantes de distintas instituciones educativas del municipio.

La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano obtuvo el campeonato de copa, mientras que la Primaria Justo Sierra T.M. se proclamó campeona de liga. El segundo lugar correspondió a la Primaria Hnos. Flores Magón y el tercero a la Zona Escolar 140.

Durante la ceremonia también fueron reconocidos Kevin Alexander Buen Rostro como campeón goleador con 27 anotaciones, David Alejandro Varela George como mejor portero de la final y Carlos Estrada como mejor jugador del encuentro decisivo.

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