BRINDAN PATTY CHÍO Y EL DIF APRENDIZAJE PARA LA SALUD

* ​A través del CEDIF amplían capacitaciones y ponen a disposición de las familias el curso de enfermería básica para personas mayores de 18 años.

​El Gobierno Municipal de El Mante, a través del Sistema DIF, abrió inscripciones al curso de Enfermería Básica en el Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF).

Este espacio de formación está dirigido a personas interesadas en adquirir conocimientos básicos para el cuidado de la salud, fortaleciendo sus competencias y brindándoles herramientas que contribuyan a su crecimiento personal y profesional.

La ampliación de los cursos del CEDIF, tiene como propósito generar oportunidades de aprendizaje que permitan a las y los participantes mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo que se fomenta una cultura de servicio y atención a la comunidad.

“La Presidenta Municipal Patty Chío está muy interesada en que la ciudadanía tenga otro sistema de aprendizaje con lo cual, el Gobierno Municipal de El Mante refrenda su compromiso de continuar promoviendo acciones que impulsen la educación y capacitación, a través del CEDIF del Sistema DIF, como parte de una estrategia integral para transformar vidas y construir un mejor futuro” informó Erika Torres Velázquez directora del organismo.

Indicó que las inscripciones al curso de Enfermería Básica están abiertas a mayores de 18 años de edad, quienes se pueden comunicar al teléfono 831 161 7767 o dirigirse al Sistema DIF con copia de INE, comprobante de domicilio, copia de acta de nacimiento y 2 fotografías infantil para su ingreso al curso que inicia el 20 de abril y tendrá horario de 2:00 a 4:00 pm de lunes a viernes.