AVANZA REFUNDACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN TAMAULIPAS CON MEJORES SALARIOS Y NUEVA INFRAESTRUCTURA: AMÉRICO

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La refundación del Poder Judicial en Tamaulipas es una realidad y los resultados son positivos, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien reiteró todo su respaldo para fortalecer un sistema judicial que permita que la justicia llegue a tiempo y tribunales que colaboren en un combate sin tregua a la impunidad, “que impere un estado de Derecho pleno”, dijo.

Al presidir la ceremonia de honores en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia, frente al monumento a Benito Juárez y acompañado por la magistrada presidenta Tania Contreras López, el gobernador destacó la nivelación salarial que impacta al 85% de las y los trabajadores del Poder Judicial, con incrementos que van desde el 22% hasta por arriba del 100% en algunas posiciones que estaban muy rezagadas.

También se refirió a la construcción del edificio principal de la nueva ciudad judicial, una sede de poco más de 6,500 metros cuadrados, diseñada específicamente a sus requerimientos y en la que este año se licitarán trabajos por 125 millones de pesos para su adecuación final de obra civil y el equipamiento necesario.

“Creemos en ustedes y estamos de acuerdo en que atender con humanismo y equidad el compromiso asumido de reducir la brecha salarial es, por supuesto, un acto de justicia y una condición necesaria para el éxito de la refundación del Poder Judicial”, expresó.

Agregó que este esfuerzo colaborativo significa una inversión anual de 117 millones de pesos y tiene el propósito de alcanzar los objetivos propuestos al impulsar la reforma histórica a nuestra Constitución, buscando que la justicia llegue a tiempo, para que haya tribunales que protejan al débil, se castigue el abuso y se restablezca la confianza hacia las y los juzgadores.

Al dar la bienvenida, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Contreras López, reconoció que este avance es fruto de una visión compartida de Estado que orienta y da sentido a la transformación, bajo el liderazgo, sensibilidad social y compromiso del gobernador Américo Villarreal con la dignificación del servicio público.

“Hoy queda claro que cuando hay visión, conducción y voluntad política, las instituciones avanzan y la justicia se acerca verdaderamente a la gente”, indicó.

Tania Contreras hizo un amplio recuento de los logros alcanzados en el nuevo Poder Judicial y mencionó que el 100% de los asuntos en segunda instancia han sido resueltos, asegurando justicia oportuna y certeza jurídica; además, se ha regularizado el 100% de los procedimientos iniciales en materia penal sin detenido fuera de plazo y en los juzgados se aumentó en un 42% el ritmo mensual de resoluciones, lo que refleja una mayor eficiencia y compromiso con la ciudadanía.

En la ceremonia también estuvieron presentes: Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; Sergio Arturo Ojeda Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Isidro Jesús Vargas Fernández, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso; Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia; Gerardo Martínez Andrade, en representación de la 48/a Zona Militar, y Daniel Lugo Salinas, en representación de la Guardia Nacional en Tamaulipas, así como magistrados, juezas, jueces, trabajadores del Poder Judicial e integrantes del gabinete estatal.

Cuarto Poder de Tamaulipas/