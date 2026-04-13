INVITAN A LA EXPOSICIÓN COLECTIVA “LOS NIÑOS EN LAS ARTES” EN EL MANTE 

El Gobierno Municipal y la Galería “Ramón Cano Manilla” abren un espacio para proyectar el talento, la creatividad y la imaginación de la niñez mantense este próximo viernes.

CIUDAD MANTE, Tamaulipas. – Con el firme objetivo de impulsar las expresiones artísticas desde temprana edad y fortalecer el tejido cultural de la región, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 ha extendido una invitación formal a toda la ciudadanía para asistir a la inauguración de la exposición colectiva titulada “Los Niños en las Artes”.

El evento tendrá como escenario la emblemática Galería de Arte “Ramón Cano Manilla”, un recinto que se transformará en un escaparate de color y visión infantil, donde se busca reflejar el talento, la creatividad y la capacidad imaginativa de los más pequeños del municipio.

Esta muestra se encuentra bajo la organización del profesor José Magdiel Saldaña Salce, quien ha destacado que el propósito fundamental de esta iniciativa es subrayar la importancia de fomentar el arte desde la infancia. Según los organizadores, estas plataformas son vitales para motivar e impulsar a las nuevas generaciones de artistas locales, brindándoles un espacio profesional para exhibir sus obras.

Las autoridades municipales y los responsables del recinto cultural exhortan a las familias y al público en general a acudir y brindar su apoyo a los nóveles expositores. La cita está programada para:

Fecha: Viernes 17 de abril de 2026.

Hora: 6:00 PM.

Lugar: Calle Hidalgo #101, Zona Centro (Galería Ramón Cano Manilla).

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la cultura, invitando a la población a disfrutar de una tarde dedicada al arte y a reconocer el potencial creativo que reside en la niñez mantense.