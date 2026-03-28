XICOTÉNCATL ALBERGA CON ÉXITO EL SERIAL PESCANDO X TAMAULIPAS EN LA PRESA EMILIO PORTES GIL

Xicoténcatl, Tam. — Con una destacada participación de pescadores y familias de la región, concluyó este día alrededor de las 3:00 de la tarde el serial Pescando X Tamaulipas, desarrollado en la Presa Emilio Portes Gil.

La presidenta municipal, Mariela López Sosa, reconoció el esfuerzo de los organizadores y participantes, subrayando la importancia de este tipo de eventos que promueven la convivencia social, el deporte y el turismo en el municipio.

En el evento se contó con la presencia de Carlos Serna, presidente del Club Pescando por Tamaulipas; Luis Eduardo García, vocal de Caza y Pesca; Jorge Humberto Hinojosa García, presidente municipal de Casas; César Gerónimo Hernández Soto, representante del alcalde de Hidalgo, Praxedis Guajardo Reyna; y Ángel Vázquez, presidente de Xico Bass Fishing.

Con estas acciones, Xicoténcatl se posiciona como un punto clave para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas a nivel regional.