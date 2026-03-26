CAMPAÑA DE TAMIZAJE DE MAMA REFUERZA LA PREVENCIÓN EN SALUD PARA MUJERES EN XICOTÉNCATL

Xicoténcatl, Tam. — Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, encabezó la Campaña de Tamizaje de Mama con enfoque preventivo, realizada en el Centro de Medicina Preventiva e Integral (CMPI), en coordinación con el DIF Municipal y el Distrito de Salud para el Bienestar N.° VI de El Mante.

La jornada estuvo dirigida a mujeres de 20 a 64 años, incluyendo embarazadas y en periodo de lactancia, con el objetivo de promover la detección oportuna y prevenir enfermedades mediante acciones anticipadas.

Durante la actividad participaron el Dr. Juan Genaro Rodríguez Mar, director del Distrito de Salud para el Bienestar N.° VI; Dinora Quezada Álvarez, directora del DIF Xicoténcatl; y la doctora Lesly González, además de personal de salud encargado del uso del dispositivo iBreast.

Asimismo, se impartieron pláticas sobre lactancia materna y alimentación, y se realizaron estudios de laboratorio general como parte de los apoyos brindados a la población, priorizando la prevención como eje central de la atención.