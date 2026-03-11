RESGUARDA LA UAT SU PATRIMONIO DOCUMENTAL Y MEMORIA HISTÓRICA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró la Primera Jornada de Gestión Documental y Administración de Archivos, desarrollada en conjunto con el Archivo General del Estado de Tamaulipas, con el propósito de fortalecer el manejo, organización y conservación del patrimonio administrativo e histórico de la casa de estudios.

En su mensaje, el rector Dámaso Anaya destacó la importancia de preservar adecuadamente los documentos institucionales que dan testimonio tanto del trabajo académico, científico y social, como de las aportaciones que la Universidad ha realizado para el desarrollo de Tamaulipas y del país.

Por su parte, el director del Archivo General del Estado de Tamaulipas, José Rafael Sáenz Rangel, destacó la colaboración de la Universidad para promover la aplicación de la Ley de Archivos en la entidad, cuya normativa establece los lineamientos para que las instituciones públicas consoliden sistemas eficientes de gestión y preservación documental.

Reconoció la disposición del rector Dámaso Anaya para trabajar de manera conjunta en el fortalecimiento de la cultura archivística, tras subrayar que la UAT es parte fundamental en el Consejo Estatal de Archivos, órgano que define las políticas, lineamientos y estrategias en esta materia.

Agregó que esta colaboración permitirá desarrollar proyectos de gran relevancia, entre ellos programas de capacitación, diplomados especializados, publicaciones académicas y congresos en materia archivística, además de líneas de investigación relacionadas con la conservación documental.

En la ceremonia, la titular del Archivo General Universitario de la UAT, María Hilda Sámano García, indicó que estas jornadas buscan promover una cultura institucional basada en la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa, incorporando nuevas tecnologías y modelos de gestión para la conservación y el acceso responsable a la información.

Explicó que el Archivo General Universitario inició formalmente sus actividades en 2025, en cumplimiento de la Ley General de Archivos y la legislación estatal en la materia, las cuales establecen la obligación de las instituciones públicas de organizar y resguardar su documentación.

De acuerdo con el programa, la jornada comprende actividades de capacitación dirigidas al personal universitario, en temas orientados a fortalecer los conocimientos y buenas prácticas en la gestión documental.

Cuarto Poder de Tamaulipas/