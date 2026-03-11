FORTALECE GOBIERNO DE AMÉRICO INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN ZONA CONURBADA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Gobierno de Américo Villarreal Anaya fortalece la infraestructura hidráulica de la zona conurbada de Tamaulipas, con una inversión mayor a los 109 millones de pesos.

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya mencionó que se están llevando a cabo trabajos en este rubro en los municipios de Altamira, Madero y Tampico, con el objetivo de impulsar el bienestar social y mejorar los servicios básicos en esta región del estado.

Apuntó que, en la zona oriente de Altamira, construyen un tanque de regularización para abastecimiento de agua potable y llevan a cabo la ampliación de la Planta Potabilizadora Duport de 800 a 1000 litros por segundo.

Asimismo, dijo que en Madero realizan diversas obras de drenaje y saneamiento, además de la rehabilitación de drenes sanitarios, líneas de agua potable y servicios domiciliarios, mientras que, en Tampico, construyen colector y sustituyen tuberías de agua potable.

Cepeda Anaya agregó que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno del Estado para modernizar y fortalecer los sistemas hidráulicos en las principales zonas urbanas, garantizando un suministro eficiente y confiable para miles de familias que habitan en la zona sur de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/