ASIGNA GOBIERNO DEL ESTADO 95 % DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A EMPRESAS TAMAULIPECAS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – A poco más de tres años del inicio de la actual administración, el Gobierno del Estado ha consolidado una política de fortalecimiento local al asignar el 95 por ciento de los contratos de obra pública a empresas tamaulipecas.

El secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya, destacó que esta política ha impulsado la generación de más de 200 mil empleos directos e indirectos, además de fomentar el crecimiento de la industria de la construcción en la entidad.

Señaló que, bajo la visión humanista y transformadora del líder del Ejecutivo Estatal, han destinado recursos a obras en los 43 municipios de Tamaulipas, consolidando acciones en infraestructura prioritaria como vialidades, carreteras, hidráulica, salud, educación y deporte.

Asimismo, resaltó que estas obras abarcan la modernización de carreteras estatales, pavimentación urbana, agua potable, drenaje, saneamiento, espacios públicos, alumbrado, seguridad e infraestructura turística, deportiva y social, mejorando la movilidad, conectividad y calidad de vida de la población.

Cepeda Anaya reiteró el compromiso de continuar impulsando proyectos que prioricen el bienestar social, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, manteniendo el ritmo de inversión para consolidar un Tamaulipas moderno, seguro y con mayores oportunidades para todas y todos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/