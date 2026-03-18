GÓMEZ FARÍAS SE VISTE DE GALA PARA RECIBIR EL FESTIVAL PRIMAVERA 2026

El municipio celebrará el equinoccio este 21 de marzo con una jornada que incluye desfiles, rituales prehispánicos, gastronomía y un gran baile popular.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – El municipio de Gómez Farías —autodenominado como el más bonito de Tamaulipas— El Gobierno Municipal que preside el alcalde Frank de León, se prepara para llevar a cabo el Festival Primavera 2026 este próximo sábado 21 de marzo. El evento promete una oferta cultural y recreativa completa para recibir la nueva estación del año.

Las actividades darán inicio desde temprana hora para aprovechar el día en este destino turístico. La programación oficial confirmada es la siguiente:

8:00 Recepción y colocación de carros alegóricos

8:30 Inicio del desfile de primavera, encabezan, autoridades municipales e invitados especiales.

9:00 Bienvenida a autoridades en el recinto frente a la presidencia municipal.

11:45:00 Presentación y fotografía del recuerdo con la Reyna y Princesa de la Primavera, Juegos Populares, cuerda, vuelta ciclista, Marranito encebado, volibol de veteranos en el auditorio. Premiación de los juegos.

12:00 Ritual del Equinoccio de primavera (Auditorio al Aire Libre)

13:00 Convivio en el kiosco de la plaza principal con música en vivo del trío Huasteco.

Presentación de festival artístico de la casa de la cultura.

19:00 Callejoneada

20:00 Baile Popular.

La administración actual ha reforzado la promoción de este festival mediante el uso de etiquetas que resaltan el orgullo local como #GómezFarías y #noesdehoydesiempre, invitando tanto a residentes como a turistas a ser parte de esta historia.

Con este festival, el municipio busca consolidarse como un referente del turismo cultural en el estado, aprovechando su riqueza natural y el entusiasmo de su gente por preservar las tradiciones anuales.