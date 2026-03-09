SE COORDINAN DIF EL MANTE Y SECTOR EDUCATIVO PARA RONDAS INFANTILES

* Viene la etapa municipal donde la presidenta Patty Chío impulsa el arraigo de las tradiciones en niños y niñas, bajo una coordinación armónica y de sana convivencia.

​Junto al sector educativo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se prepara para llevar a cabo el concurso de rondas y juegos tradicionales en su etapa municipal.

Atendiendo la invitación de la Dra. María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, y gracias al impulso que el Gobierno Municipal de El Mante, presidido por Patty Chío, brinda a la educación para fortalecer la cultura y el arraigo de las tradiciones, el propósito es que las niñas y niños de escuelas primarias vivan y disfruten del concurso de rondas infantiles y salto de cuerda. Además, se contará con la exhibición de trompo y papalote que ya realizan algunas instituciones.

En reunión con el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Israel Regalado Pérez, y los jefes del sector 14, José Luis Vallejo, y del sector 34, Juanita Lara Jiménez, la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, acordó los preparativos del evento que busca fortalecer la identidad cultural en las nuevas generaciones.

​”Estamos listos para participar, incluso con escuelas que por primera vez competirán”, comentó la jefa del sector 34; mientras tanto, el sector 14 ya realizó su etapa por zonas escolares y se prepara para la fase de sector.

​”Estos eventos son impulsados por la presidenta municipal Patty Chío y los realizaremos en completa armonía y bajo acuerdos entre gobierno y educación. El objetivo es que destaquen la disciplina y destreza de las niñas y niños, quienes están muy motivados. Queremos que sea un certamen competitivo para llevar dignos representantes a la etapa regional, con la visión de llegar a la estatal”, detalló Erika Torres Velázquez.