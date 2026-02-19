LA MEJOR PROTECCIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN ES LA VACUNACIÓN: SECRETARÍA DE SALUD

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La mejor protección contra el sarampión es la vacunación, la cual es segura y efectiva, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al destacar que este biológico se encuentra disponible en todas las unidades de salud de Tamaulipas.

Este padecimiento es sumamente contagioso y la única forma de prevenirlo es a través de la vacunación, por ello exhortó a la población a vacunarse si no lo ha hecho y/o completar el esquema, de lo contrario corre el riesgo de padecerlo.

“Tenemos una ventana de oportunidad enorme para evitar la entrada del sarampión a nuestro estado, y es que la vacuna, gracias a la voluntad y apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, está disponible, es gratuita y protege a la población de manera efectiva”, destacó Hernández Navarro.

La vacuna contra el sarampión se aplica principalmente a niñas y niños de 12 meses, para la primera dosis de la vacuna SRP. Niñas y niños de 18 meses, para la segunda dosis de SRP. Menores de 6 a 11 meses que habitan en zonas con brotes activos, a quienes se les aplica una dosis “0”. Rezagados de 2 a 9 años. Y personas menores de 49 años que no cuenten con esquema completo o no recuerden haber sido vacunadas.

Cabe mencionar que las personas contagiadas de sarampión 9 de cada 10 no estaban vacunadas o tenían el esquema incompleto, y aunque Tamaulipas sigue sin casos de sarampión en este año y los registrados en el 2025 fueron debidamente controlados, el riesgo sigue presente, principalmente en las personas que no cuentan con las vacunas.

A excepción de las personas embarazadas, las vacunas están disponibles en los 301 centros de salud de la entidad y en los hospitales IMSS Bienestar, IMSS Ordinario e ISSSTE, además de los puestos de vacunación ubicados estratégicamente para que la población se proteja e inmunice.

Cuarto Poder de Tamaulipas/