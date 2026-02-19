FORTALECE SET COBERTURA EDUCATIVA CON HISTÓRICA ENTREGA PLAZAS DOCENTES

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de que todas y todos los estudiantes cuenten con docente frente a grupo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) continúa con la entrega de nombramientos a maestras y maestros en la entidad.

“Entregamos cerca de 30 nombramientos y en esta semana puntualizando otros cerca de 100 nombramientos junto con el sindicato, con el profesor Arnulfo, y esto, pues, ha provocado que vayamos avanzando cada vez más”, informó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación.

Destacó que existe una muy buena relación entre la SET y la Sección 30 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), y que han trabajado para agilizar la entrega de nombramientos a las y los docentes que, por su capacidad, han obtenido dichos reconocimientos laborales.

Indicó que la mejor prueba de ello es la cantidad de nombramientos que se han entregado en los últimos meses. “Estaremos entonces, yo creo que ya lo anunciará el gobernador, en este año cerca de los 2 mil nombramientos que se han entregado definitivos para seguir cubriendo las vacantes”, subrayó.

Expresó que, en acuerdo con el gremio magisterial, se decidió que a los docentes de nuevo ingreso se les otorgue un espacio en su región de origen. “La regionalización la vamos a seguir manteniendo en el USICAMM para profesores de nuevo ingreso, y ya lo que es promoción, director, supervisor, sí se pueden mover a un área lejos de su origen o fuera de su origen, según lo prefieran”, puntualizó.

Enfatizó que esto no hubiera sido posible sin el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, que, a través de la visión educativa que impulsa, prioriza que las y los docentes tamaulipecos cuenten con las mejores condiciones posibles para desarrollar el proceso educativo de manera exitosa.