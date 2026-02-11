LANZA ITCA CONVOCATORIA 2026 PARA EL FESTIVAL INTERNACIONAL EN LA COSTA DEL SENO MEXICANO

-El llamado es para artistas y agrupaciones tamaulipecas que deseen formar parte de la programación en esta edición, la cual se llevará a cabo del 2 al 11 de octubre

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria.- Nuevamente se abre la convocatoria de programación para el Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano, que en su edición 2026 promete seguir enalteciendo el talento de artistas tamaulipecos, además de ofrecer una diversidad artística que fortalezca el desarrollo cultural en el estado.

“Tuvimos una gran recepción el año pasado, llegando además a los 43 municipios del estado gracias a la visión del gobernador Américo Villarreal y el apoyo de cada alcalde y alcaldesa. Este año queremos conjuntar una programación aún más sólida, donde los artistas y agrupaciones de Tamaulipas se fortalezcan y sigan siendo parte medular de nuestra fiesta cultural, que el festival sea para ellos una plataforma profesional para presentar y difundir su trabajo”, comentó el director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), Héctor Romero – Lecanda.

Con el objetivo de llevar a cabo un festival más fortalecido desde su organización, a diferencia de otros años, la convocatoria se lanzó en el mes de febrero, teniendo como fecha límite para la recepción de propuestas el próximo 30 de abril, lo que brinda a los artistas un periodo de tres meses para realizar la postulación de su proyecto.



REUNIR CALIDAD ARTÍSTICA Y DIVERSIDAD

Abierta para solistas, grupos, compañías y colectivos tamaulipecos de los 43 municipios del estado, la convocatoria se acompaña por un formulario, el cual deberá llenarse para su registro.



Las personas susceptibles a ser contratadas en la edición 2026 del FICSM deberán ser originarias del estado de Tamaulipas o contar con una residencia continua y comprobable mínima de tres años en el estado.

Las propuestas deben considerar algunos aspectos importantes para su elegibilidad. como calidad artística, contenido, presupuesto y la viabilidad e impacto social, por lo que se insta a los interesados a presentar proyectos diversos que abonen al desarrollo cultural de las y los tamaulipecos.

Por otra parte, se pide contemplar posibles presentaciones en cualquiera de los 43 municipios de Tamaulipas, pudiendo ser en teatros, auditorios o en espacios no convencionales.



La convocatoria y el formulario están disponibles en los siguientes enlaces:

Convocatoria

https://tinyurl.com/FICSM2026



Formulario

https://tinyurl.com/FormularioFICSM2026

Cuarto Poder de Tamaulipas/