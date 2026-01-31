IMPULSAN VIVIENDA DIGNA EN OCAMPO CON ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

El alcalde Melchor Budarth Báez y la presidenta del DIF, Martha Uresti, encabezaron la distribución de blocks, cemento y láminas para fortalecer el patrimonio de las familias locales.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un esfuerzo por abatir el rezago habitacional y elevar la calidad de vida en el municipio, el Gobierno de Ocampo puso en marcha una jornada de entrega de apoyos destinados al mejoramiento de la vivienda, beneficiando de manera directa a numerosas familias de la región.

El programa, denominado “Apoyos que Fortalecen los Hogares de Ocampo”, consistió en la dotación de materiales básicos de construcción, tales como block, cemento y láminas, entre otros insumos esenciales. Estos recursos están diseñados para que los beneficiarios puedan realizar ampliaciones o reparaciones críticas en sus domicilios, asegurando una infraestructura más resistente y digna.

El acto de entrega fue presidido por el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, quien estuvo acompañado por su esposa, la C.P. Martha Uresti de Budarth, presidenta del Sistema DIF Ocampo. Ambos funcionarios supervisaron personalmente la distribución de los materiales, reafirmando la cercanía de la administración con las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.

“Nuestro compromiso es con el bienestar de cada familia. Estos materiales no son solo insumos, son la base para un hogar más seguro y un futuro más sólido para nuestros hijos”, señaló el edil durante el encuentro con los beneficiarios.

Con esta acción, la administración municipal busca consolidar un Ocampo más fuerte, enfocándose en programas sociales que generen un impacto inmediato en la economía familiar. Las autoridades destacaron que este tipo de apoyos continuarán gestionándose para llegar a los sectores más vulnerables del municipio.

El evento concluyó con el agradecimiento de los ciudadanos, quienes señalaron que estos apoyos representan un alivio económico significativo para mejorar sus condiciones de vida bajo la visión de un gobierno que trabaja por el bienestar de todas y todos.